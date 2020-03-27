Леся з'явилася в незвичайних образах на відпочинку в санаторії

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала на серії кадрів, як провела найкращий відпочинок

На представленому на сторінці зірки в Instagram відео, Леся позує відразу в кількох образах, а також розповідає про визначні пам'ятки, які можна зустріти в одному з українських містечок, пише Politeka

Так, Леся представила кадри зі зйомок шоу "Ле-маршрутка", в рамках якого побувала в найкрасивіших і значущих культурних місцях України.

Показавши, які незвичайні процедури проходила в санаторії селища Сатанів, починаючи від терапії бджолами і закінчуючи п'явками, Леся хотіла привернути увагу до шоу і відзначити, що шанувальники можуть переглянути її шоу і не нудьгувати вдома під час карантину.

«Що дивитися під час карантину ??? Ну конешно ЛеМаршрутку Цей проект ми знімали для вас, щоб ви ще більше полюбили нашу країну! Їй це дуже потрібно! В шапці профілю посилання на всі 8 серій! Дивіться лайкають, коментуйте і ми обов'язково знімемо 2й сезон!

P. s. На відео чудовий курорт Сатанів, готель Перлина Поділля і Соняшний Прованс! Обов'язково поїдьте туди з сім'єю або друзями після карантину❤️», – написала Леся під новим постом.

До цього ж артистка показала в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці стильний кадр, на якому позувала на одній з китайських вуличок у чорній захисній масці.

За словами зірки, коли вона була в Китаї під час відпустки, то ще тоді, кілька місяців тому, носила маску і якщо б вона знала про швидке настання епідемії, то запаслася б масками в більшій кількості.

На самому фото Леся позувала в коротенькій шкіряній міні-спідниці з замком спереду, акуратною чорній кофті і болотного кольору ботильйонах на невисокому каблуці. Доповнила свій "образ дня" провідна маленькою сумочкою такого ж відтінку, як і її одежа.

Причому підпису зірка розповіла про плани на найближчий час. надавши шанувальникам можливість провести свій час з нею, нехай і у віртуальному режимі.

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