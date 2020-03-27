Популярна російська актриса Христина Асмус здивувала сміливою витівкою на новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Скоро!», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що Асмус знялася в неймовірно масштабної фотосесії, яка тривала 13 годин. За цей час зірка змінила 7 образів, а в кінці навіть зважилася на відчайдушний вчинок – підстригла волосся на камеру.

«Ух, спека», «Бомбезно», «вогонь», «ти шикарна», «Вогнище», «Нова версія 50 Відтінків Сірого, набагато краще, набагато сексуальніше», «шикарно виглядаєте», «супер! Ти підстриглася, да ладно??», - пишуть шанувальники актриси.

До цього ми писали, що Христина Асмус продовжує підкорювати російський кінематограф. Подробицями зірка поділилася в своєму особистому Instagram.

зокрема, Христина Асмус похвалилася перед прихильниками, що зіграла в новому фільмі "Кітобой", де їй дісталася відверта роль.

При цьому російська зірка відразу заспокоїла фанатів і заявила, що у фільмі не буде пікантних сцен.

"У грудні я знялася в повнометражному фільмі «Кітобой». Це не хоррор), це драма. Я зіграла дівчину з секс-відеочату. Уууфь) Але поспішаю вас засмутити, пікантних сцен не було. Прям навіть образливо. Зате був мій найдовший дубль у кар'єрі, який тривав 43 хвилини", - написала Крістіна Асмус як підписи до світлин, на яких актриса з'явилася в різних образах.

"Дивлюся, увійшла у смак бути п*рнозвездой", "Після хрін з Петровим Асмус вже не та", "Робоча сторона?", "Божественна", "Красива, але мимоволі голова хилиться набік, дивлячись на фото", "Богиня дискотеки", "Фоточки шикардос!", "Що це потекло...", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією актриси.

Нагадаємо, Асмус зняла білизну і розбурхала мережа інтимних фото.

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