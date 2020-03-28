Російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко, більш відомий під псевдонімом Тарзан, поділився пікантним знімком

Як передає Politeka.net, на кадрі він постав у білій пов'язці на стегнах, взявши на руки красуню в червоній сукні. Все відбувалося під час одного з концертів Сергія.



"Що б не відбувалося навколо, - будьте поруч з самими близькими", - написав він під постом.









Шанувальники відразу ж відгукнулися на фото безліччю коментарів.

"Відмінно вийшло", "Шикарне фото", "Це ж не Наташа на фото", - писали під постом.

Варто відзначити, що прокоментувала фото і у фан-сторінка Наташі Корольової: "Ох, яка ви шикарна, красива пара".

Раніше ми писали, що Тарзан розповів про знайомство батьків з Наташею Корольовою. За його словами, мамі стало погано, коли вона дізналася, що син буде знайомити її зі співачкою. Глушко зазначив, що оголосив батькам про майбутнє знайомство з нареченою. Мати поцікавилася, хто вона. Але на відповідь сина - Наташа Корольова - не повірила і посміялася, мовляв, "ой, да ладно!".

А коли син приходив у батьківський будинок з уже знаменитою на той час співачкою, його мамі стало погано, вона навіть хапалася за серце, не вірячи своїм очам.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Королевою можна поспівчувати: "Сережок, ти що...".

Також Politeka писала, що безсоромний Тарзан спустив штани і показав, чим нагородила його природа: «Королевою всі заздрять».







