Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова осоромилася безглуздою витівкою разом зі своїм коханим
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram балерини.
«Прекрасні романтичні вечори можна проводити вдома…», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку видно, що коханий Волочкової лежить на ліжку одягнений, хоча сама балерина без штанів.
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Уточнимо, що коментарі Волочкова вирішила закрити, оскільки хейтеры активно коментували її невдалі знімки.
До цього ми писали, що балерина показала, як розважалася в компанії друзів і загадкового коханого, особа якого приховує вже не один рік. На сторінці в соціальній мережі Instagram вона показала також відео, яке буквально закидали гнівними коментарями.
вся справа в тому, що балерина вирішила зняти на ролику, як веселиться з колегами за вечерею прямо біля сухого льоду. Користувачі були в люті, бо нещодавно з-за необережного поводження з сухим льодом на дні народження Катерини Діденко погбли троє людей, причому один з яких був чоловіком самої Катерини.
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