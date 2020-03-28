Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова осоромилася безглуздою витівкою разом зі своїм коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram балерини.

«Прекрасні романтичні вечори можна проводити вдома…», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку видно, що коханий Волочкової лежить на ліжку одягнений, хоча сама балерина без штанів.

Уточнимо, що коментарі Волочкова вирішила закрити, оскільки хейтеры активно коментували її невдалі знімки.

До цього ми писали, що балерина показала, як розважалася в компанії друзів і загадкового коханого, особа якого приховує вже не один рік. На сторінці в соціальній мережі Instagram вона показала також відео, яке буквально закидали гнівними коментарями.

вся справа в тому, що балерина вирішила зняти на ролику, як веселиться з колегами за вечерею прямо біля сухого льоду. Користувачі були в люті, бо нещодавно з-за необережного поводження з сухим льодом на дні народження Катерини Діденко погбли троє людей, причому один з яких був чоловіком самої Катерини.

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