Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова осрамилась нелепой выходкой вместе со своим возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram балерины.

«Прекрасные романтические вечера по прежнему можно проводить дома…», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, что возлюбленный Волочковой лежит на кровати одетый, хотя сама балерина без штанов.

Уточним, что комментарии Волочкова решила закрыть, поскольку хейтеры активно комментировали ее неудачные снимки.

До этого мы писали, что балерина показала, как развлекалась в компании друзей и загадочного возлюбленного, лицо которого скрывает уже не один год. На странице в социальной сети Инстаграм она показала также видео, которое буквально забросали гневными комментариями.

Все дело в том, что балерина решила заснять на ролике, как веселится с коллегами за ужином прямо возле сухого льда. Пользователи были в ярости, поскольку недавно из-за неосторожного обращения с сухим льдом на дне рождения Екатерины Диденко погбли трое человек, причем один из которых был мужем самой Екатерины.

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