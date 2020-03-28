Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова осрамилась нелепой выходкой вместе со своим возлюбленным
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram балерины.
«Прекрасные романтические вечера по прежнему можно проводить дома…», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке видно, что возлюбленный Волочковой лежит на кровати одетый, хотя сама балерина без штанов.
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Уточним, что комментарии Волочкова решила закрыть, поскольку хейтеры активно комментировали ее неудачные снимки.
До этого мы писали, что балерина показала, как развлекалась в компании друзей и загадочного возлюбленного, лицо которого скрывает уже не один год. На странице в социальной сети Инстаграм она показала также видео, которое буквально забросали гневными комментариями.
Все дело в том, что балерина решила заснять на ролике, как веселится с коллегами за ужином прямо возле сухого льда. Пользователи были в ярости, поскольку недавно из-за неосторожного обращения с сухим льдом на дне рождения Екатерины Диденко погбли трое человек, причем один из которых был мужем самой Екатерины.
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