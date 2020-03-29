Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як розважається під час карантину у власному магазині

Під час карантину співачка вирішила зайнятися своїм одягом модного бренду, а також встигла представити цілу колекцію модних домашніх халатів. При цьому не втомлюється зірка активно розповідати про події у своєму житті і демонструвати свій відпочинок, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна вирішила похвалитися видом в домашньому одязі під час примірки нового дизайну:

«Я знаю, що я вам, напевно, вже набридла своїм одягом, але в останній тиждень ми малий бізнес, та й напевно бізнес, перебуваємо в повному ауті.

Величезні компанії, з великими оборотами, звільняють своїх співробітників, а для мене найцінніше - це мої колеги, моя дивовижна команда. У мене дивовижний колектив, який не йде з роботи до 21, хоча ми працюємо до 19.

Концертів у мене немає і найближчим часом не передбачається і перекрити нічим. Я знаю, що цей час нам дано, щоб переосмислити багато речей, але я люблю свою роботу, і я не уявляю, що буде далі. Найбільше я переживаю за них, за моїх», – написала зірка під новим постом. А шанувальники в свою чергу зазначили, що зірка їм подобається без одягу більше.

Зазначимо, Анна вже близько двадцяти знаходиться в режимі ізоляції з коханим і, за її словами, їх сімейне життя могла піти до дна тільки тому, що її зовнішній вигляд змушував бажати кращого:

«Ось вже майже рік як я люблю цього хлопця . Ось вже майже як 20 днів він не грає і постійно вдома 😂 І ось в один з наших вечорів я подивилася на себе в чому я ходжу по хаті і зрозуміла, що виглядаю не так. Переносив всі його треники і піжами з маєчками не в колір я зрозуміла , що моє сімейне життя може піти на дно.

Я приїхала в офіс, дістала самий яскравий і ніжний оксамит , сексуальний гепюр і створила лінію домашнього одягу в якій не соромно ходити перед коханим . Коли моя няня побачила мене в ній, вона кинулася мене обнімати зі сльозами на очах і фрази «Ганнуся, а я все не знала як вам сказати»😂😂Мабуть все було дуже погано 😂Тепер добре)», - написала Анна під новим постом.

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