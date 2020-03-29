Колишній чоловік співачки Наташі Корольової, Ігор Ніколаєв розповів про страшний випадок, який стався з його старшою дочкою

Російські композитори Юрій Антонов та Ігор Ніколаєв знають один одного багато років. Їх пов'язують не тільки спільні проекти і загальні інтереси, але й багаторічна дружба. Нещодавно вони згадали про приголомшливий випадок, який ледь не обернувся справжньою трагедією, передає видання Стархіт.

Виявилося, що один час композитори навіть жили разом в одному кооперативі. Юрій Михайлович разом з мамою влаштувалися в невеликій квартирі на п'ятому поверсі, а Ігор Ніколаєв з дружиною і донькою Юлією - під ними, на четвертому.

Був час, коли мама Юрія Антонова багато допомагала і поралася з дочкою Миколаєва Юлею і навіть готувала їй їсти. Правда, один раз це мало не обернулося трагедією.

Маленька Юлія почула оклик знаменитих сусідів: "іди до нас на чай". Дівчинка вирішила чомусь не виходити на вулицю і зайти в гості до сусідів через балкон, перестрибнувши на інший поверх. На її щастя, Ніколаїв був удома і побачив це, у дівчинки в той момент практично не залишилось сил.

"Бачу, що моя мала висить руками на вашому балконі - у неї залишилися сили, аби тільки не впасти. Пам'ятаю, забіг і кричу: "Що ж ти робиш? Ти ж завжди ходила через під'їзд в гості"", - згадав співак.

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