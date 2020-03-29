Зіркове подружжя не сумують на карантині

Регіна Тодоренко без макіяжу прогулялася зі своїм чоловіком Владом Топаловим вулицями міста

Як відомо, епідемія підступного коронавіруса змусила скасувати концерти зірок шоу-бізнесу всіх без винятку.

Але незважаючи на всі збитки виконавці не опускають руки і розробляють можливість проведення онлайн концертів, на які реально будуть продаватися квитки і всі бажаючі зможуть, не виходячи з будинку, відвідати концерт улюбленого артиста.

Так, приміром російський музикант Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко анонсував такий захід. Інформація про це з'явилася на його сторінці зіркової дружини в Instagram, передає Politeka.net.

На новому фото Топалов з Регіною виглядають щасливими, вони роблять селфи прямо на вулиці, при цьому Тодоренко не побоялася показати своєї особа без косметики.

Шанувальник взялися коментувати знімок і ось що вони пишуть:

«Очі червоні)))))🌿🌿🌿разом курите?))», «Які ж ви милі,стільки любові у ваших очах❤️🤗🤗🤗🤗, «Класна ідея», «Будемо чекати», «Гарна пара», «Будемо слухати».

Раніше ми писали, чоловік Регіни Тодоренко зізнався, що хоче бути багатодітним батьком, він мріє про трьох або навіть чотирьох дітей від телеведучої.

Регіна Тодоренко з артистом вже обговорювали другий декрет.

"Мені здається, чим більше дітей, тим життя багатше, тим ми багатші", – у свою чергу заявила телеведуча.

Музикант додав, що найближчим часом вони з Регіною Тодоренко куплять квартиру побільше.

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