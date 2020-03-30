Томас Маркл закликав дочку з принцом Гаррі терміново в Лондон і підтримати королеву

Батько Меган Маркл Томас різко висловився про переїзд дочки разом з принцом Гаррі в США

Він вважає, що через рішення Меган, герцог Сассекський виглядає жалюгідно. Томас закликає спадкоємицю повернутися до Великобританії і підтримати королеву, яка перебуває в групі ризику.

38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі перебралися до Лос-Анджелеса до закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

При цьому Томас Маркл вважає, що дочка обійшлася з королевою Великобританії так само, як і з власним батьком.

«Меган зробила з Гаррі ганчірку. Не можна уявити його більш жалюгідним. Але зараз, коли вони переїдуть в Лос-Анджелес їх все одно приймуть у вищих колах. Але вони вже ні за які гроші не куплять назад статус герцогів. Вони женуться за грошима, а повинні бути у Великобританії та виконувати свої обов'язки», — заявив Томас.

На його думку, Меган з принцом Гаррі псують репутацію королівського палацу.

«Це одна із найвеличніших і старих установ, і вони руйнують її. Вони роблять ї дешевою і пошарпаним», — висловився Маркл.

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