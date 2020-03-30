Коміки, гумористи та актори студії "Квартал 95" Юрій Ткач та Євген Кошовий постали в незвичному вигляді

Артисти позувала на сцені, виставивши свої немаленькі животи, повідомляє Politeka.net. Відповідний знімок був розміщений на офіційній сторінці студії в Instagram.

На фото Ткач і Кошовий постали перед глядачами в яскравих сорочках, які зав'язані під грудьми. Також на обох - однакові чорні штани.

На фото виділялися великі животи акторів, які вони спеціально виставили.

"Коли надів речі, які носив до карантину", - написано на фото.

В пості звернулися до підписників зі словами: "Не забувайте час від часу приміряти джинси ... піжами підступні! 😂".

За годину пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Класно!!👏", "Так квартал без Зеленського вже не той, зжив себе. Номери не смішні", "Женя такий молодий і талановитий йому це пузо зовсім не треба..краще бути молодим і струнким", "Збіглися, після частого прання.😂", "Виступи команди Д Монатіка були значно краще підготовлені і виконання сильніше і щире", "Дивилася, але як то було сумно. У акторів не горіли очі,тому що не було глядачів", "От видно що нормальні чоловіки, доглянуті ... не ті всі гламурні павичі", "Ви круті.. Супер", "95-й взагалі деградує!", "Кошовому потрібно схуднути , йому пузо не до лиця", "Напис смішний😂

а от ситуація страшна🤭", "Телепузики😉", "😆😆😆😆😆100%", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Юрій Ткач опублікував фото з дочкою, з якої вийшов на прогулянку. Зоряний батько тримає свою дитину на руках і з сумом дивиться на камеру.

Ліза теж засмучена, створюється враження, що вона ось-ось заплаче.

"Тільки батя зрозуміє, пожаліє і пригріє... )))", - написано в пості.

Нагадаємо, що Кошовий і Ткач із «Кварталу 95» выпятили свою гордість на очах у Могилевської

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