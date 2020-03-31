Відома співачка Світлана Лобода показала свій виступ на останньому концерті, під час якого переспівала знамениту пісню

В цей раз знаменита артистка представила в соціальній мережі Instagram невеликий відеоролик, під час якого вона виконала відому пісню Алли Борисівни Пугачової "Надо же" і викликала бурхливу реакцію серед прихильників, повідомляє Politeka.

Артистка вирішила не тільки здивувати своїм виконанням відомої композиції, але ще й гумористичним моментом. Справа в тому, що в самому ролику присутній також якийсь молодий чоловік, подпевающий Світлані і їде в машині. Таким чином він переспівав у жартівливій манері артистку. Зірка це припало до смаку, тому під роликом вона написала:

«НЕ МОЖУ І НЕ ХОЧУ !!!!!!!!!!😂😈🐺Рімейк на пісню Алли Борисівни «Треба ж» 😏😂», – написала артистка.

Шанувальники також не залишилися осторонь:

«Бездоганне виконання😌 умничка Світла , обов'язково треба додати😍», «Неймовірно красиво ❤️😍🔥🔥🔥», «Я теж так співаю», «Аж мурашки по всьому тілу пробігли😍», «Просто я коли чую вашу пісню😅❤️», «Не можу і не хочу 😈❤️», «Дуже круто ❤️🔥🔥🔥».

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила стильний кадр, на якому позувала в одне лише шовковій піжамі пастельного відтінку, розшитий мереживом. Значна зона декольте зірки підкреслила чорною вишивкою, також як і воріт халата під колір її плаття.

Причому підпису зірка розповіла про те, як вона "страждала" через свого імені в дитинстві:

«З дитинства мені здавалося , що ім'я «Світлана» не моє ... немає в ньому того бунтарського духу, кіт був мені завжди притаманний😏 в школі мене почали називати прізвища , і я була цьому дуже рада т до вважала її ємною і гучною))) донині мене запитують справжнє прізвище- «Лобода»😇 А я дуже пишаюся тим, що мені вдалося зробити прізвище мого батька - брендом!😉 😇 А вам подобається Ваше прізвище ? що ви знаєте про неї ?», – інтригуюче підписала співачка.

Шанувальники тут же відреагували на пост зірки:

«Я думала навпаки Вам не подобається, коли за прізвищем називають🌸», «Саме світле ім'я☀️☀️☀️», «Незрівнянно красива, як завжди! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох яка гарненька 😊», «Похвала», «Гарне ім'я👍».

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