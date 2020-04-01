Багато з них народилися в Україні

Українські дівчата одні з найкрасивіших у світі. Не дивно, що багато наших співвітчизниць домагаються успіху за кордоном

Рoliteka.net вирішила згадати актрис і моделей, які прославилися за межами своєї батьківщини.

Одна з найбільш відомих українок в Голлівуді – це, звичайно, Міла Йовович. Її мати, актриса Галина Логінова довгий час жила в Україні, де і народилася Міла. Зазначимо, що Міла знає російську і трохи українську.

Актриса Міла Куніс до 7 років зростала в Чернівцях. До речі, пару років тому вона зі своїм чоловіком Ештоном Катчером приїжджала в рідне місто.

Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко народилася в Бердянську. До 16 років вона жила в Україні, а от свою кар'єру побудувала в Європі. Спочатку Куриленко була моделлю, після чого спробувала себе у кіно.

Американська актриса українського походження Віра Фарміга хоч і народилася в США, але відвідувала українську школу. До 6 років дівчинка навіть не розмовляла англійською. Віра відома за ролями у фільмах «Годзілла», «Прокляття Аннабель» та інші. Вона дуже активно знімається в кіно.

Юна зірка Голлівуду Іванна Сахно переїхала в США в підлітковому віці. Зараз на її рахунку кілька яскравих ролей у голлівудських фільмах. Цікаво, що у фантастичному фільмі «Тихоокеанський рубіж-2» вони грала разом з Вірою Фармігою, а у фільмі «Шпигун, який мене кинув» - з Мілою Куніс.

Ще одна яскрава зірка українського походження – це зірка серіалу «Вікінги» Кетрін Віннік. До 8 років Катя говорила тільки українською мовою, тому зараз може з легкістю продемонструвати володіння нею.

Нагадаємо, що новонароджена дочка Йовович важко хвора, зірка перервала мовчання: "Серце розривається...".

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