Знаменитий композитор Адам Шлезінгер помер на 53-му році життя від ускладнень, викликаних «уханьским» вірусом
Відомий американський музикант і автор пісень помер в одній з лікарень Нью-Йорка у віці 52 років. Як стало відомо, з самого початку Шлезінгер був госпіталізований зі страшним діагнозом: у нього виявили вірус, який відправив в ізоляцію весь світ. Музикант більше тижня провів у лікарні, де лікарі до останнього боролися за його життя.
Хвороба протікала у важкій формі. Через це медикам навіть довелося ввести Шлезінгера в медикаментозну кому. Однак, зрештою їхні зусилля виявилися марними: композитор помер від ускладнень, викликаних вірусом.
У Шлезінгера залишилися дві дочки. Співчуття у зв'язку з його смертю вже висловили багато музикантів і зірок, в тому числі вокаліст Кріс Каррабб з гурту Dashboard Confessional, автор-виконавець Ніколь Аткінс, поет-пісняр Дайан Уоррен і багато інші.
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Зазначимо, що Шлезинге був володарем трьох премій «Еммі», а також отримав «Греммі» у номінації «Кращий новий артист». У 1997 році він був номінований на премію «Оскар» і «Золотий глобус» за саундтрек до фільму «Те, що ти робиш».
Музикант також був засновником груп Fountains Of Wayne і Ivy.
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