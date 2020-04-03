Онука російського актора Михайла Боярського Катерина порадувала фанатів новими кадрами в наряді з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Архів. Залишайтеся вдома», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії онука Боярського позує в шкіряній курточці і топі, який елегантно підкреслює її форми шостого розміру.

«Божественні вигини», «Шикарні форми», «Хороша, чертовка», «бомбезно виглядаєш», «богиня», «Всі і так знаю, що ти красуня, але я скажу ще раз ти прекрасна», - пишуть її шанувальники.

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На фото Катерина позує в чорних штанях, швидше за все шкіряних, а також кофті і кросівках. Вона сиділа на підлозі, який викладений чорною плиткою. Волосся Боярська залишила розпущеним. Під кадрами дівчина нічого не написала, крім одного сердця.

Фанати встигли поставити більше 200 лайків і написали кілька коментарів:

"Кішечка", "Краса", "Друге фото просто вогонь, імпозантність зашкалює", "Супер красуня як завжди", "Тобі дуже пасує чорний колір", "На карантині?", "Чому ти в прямий ефір не виходиш?", "Давно Вас не було, дуже красива і мила", "Дівчина, а чому ви така гарна?".

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