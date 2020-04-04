Телеведуча Ксенія Собчак не змогла обійти стороною пандемію китайського вірусу

Відповідний пост зірка опублікувала у своєму Instagram, передає Politeka.net.

зокрема, світська левиця вирішила порівняти пандемію вірусу з Третьою світовою війною і рознесла заходи щодо самоізоляції росіян.

"Тихон Шевкунов, духівник Путіна і настоятель Стрітенського монастиря пару днів тому заявив ,що вірус-це Третя Світова Війна. Дійсно, кожне нове століття людство любило почати з великої війни. Але якщо Бог і є, те,що відбувається зараз ,це усмішка,зла іронія над усім людством", - стверджує Собчак.

Телеведуча також зазначила, що якщо раніше люди голодували, то зараз все людство кашляє.

«І страшно панікує з цього приводу. «Спаси близького лежачи на дивані»! «головне нікуди не виходь-ось твій внесок» - якщо в цьому у всьому і є якийсь «знак» і «послання» від Бога до Людини,то це Презирство. З великої літери», - резюмувала Собчак у своєму Instagram.

Користувачі продовжили дискусію і назвали епідемію китайського вірусу - випробуванням людства. Але були і такі, які дорікнули Собчак в надмірному пафосі.

"Думаю, вірус - це дійсно випробування для нашого суспільства, подібно війні. Нас захопила глобалізація настільки, що ізоляція, в якій ми змушені перебувати зараз, подібна до обмеження свободи", "Якісь дивні думки в слух...", "Це якесь божевілля!", "Маячня якась", "Вперше з Вами не погоджуся", "Великий мислитель))", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про гучний скандал, який спалахнув між Богомоловим, Собчак і її матір'ю сенатором Людмили Нарусової.

Як пишуть ЗМІ, Нарусова розлютилася на дочку через те, що та з чоловіком не змогла підключити її до прямого ефіру, який вони запустили в Instagram. В результаті жінка на стрималася і видала все, що думає про розумових здібностях своєї доньки та її чоловіка.

«Так що ж ви такі тупі, що не можете мене до ефіру підключити! Це тому, що ви п'яні! На столі пляшка стоїть – молодці, дожили! Краще Платона мені покажіть!», - обурилася мати провідною.

Нагадаємо, Собчак посвітила непристойним декольте перед Богомоловим і заговорила про розлучення.

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