Українська співачка MARUV похвалилася перевтіленням перед камерою, з'явившись в одній шовковій піжамі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка показала, як проводить час вдома у відвертому образі - в домашньому одязі і з незвичайною зачіскою. При цьому зірка вирішила показати, як може змінитися завдяки новому стильному вбранні, повідомляє Politeka.

Спочатку артистка показала, як веселиться в одній лише шовковій чорній піжамі, виблискуючи при цьому стрункою фігурою на власному ліжку. Вже через кілька кадрів зірка стрибає на неї, щоб в наступний момент показати всю себе в пікантному образі з яскравим макіяжем на обличчі.

Примітно, для того, щоб показати новий наряд, артистка вирішила записати ролик в додатку "Тік-Ток" і навіть витратила майже півгодини, щоб нанести макіяж. Сама Анна, схоже, вдома не сумує, тому кожен день проводить з чоловіком абсолютно по-різному.

Нагадаємо, раніше Анна Корсун заявила, що застрягла в РФ і з об'єктивних причин не могла виїхати раніше. При цьому, чому саме, вона не уточнила. Тепер же через закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавіруса співачка, як і тисячі інших українців, не може повернутися додому. За її словами, в консульстві їй нібито заявили, що "всі, хто хотів вже виїхали".

"Я просто в шоці! Додзвонювалася в українське консульство, щоб мені пояснили, як дістатися додому, і це саме кон***е консульство, яке може бути. Дівчина-оператор просто скидає, навіть не беруть слухавку", - поскаржилася артистка.

MARUV облаяла українське консульство в РФ, звинувативши його працівників в упередженому ставленні і в тому, що вони нібито не досить їй допомагають.

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