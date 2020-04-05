Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова виклала у соцмережі інтригуюче фото
Як повідомляє Politeka.net, російська зірка поп-сцени Ольга Бузова виклала в соцмережі "вагітне" фото. Зірка показала у соцмережі фото, на якому стоїть біля дзеркала в міні-сукні, тримаючись за неабиякий кругленький живіт.
Свій знімок вона супроводила написом, адресованим її нареченому Даві. Вона нагадала Давидові Манукяну - блогеру з Новосибірська, що після всього, що сталося, він просто зобов'язаний на ній одружитися.
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"Я ВАГІТНА!! Ми не можемо це більше приховувати! @dava_m тепер ти зобов'язаний на мені одружитися 😈👊🏻", - підписала свій знімок російська співачка.
Манукян написав у коментарях до посту: "Виходь за мене".
Втім, її секрет розкрито, адже інформація про вагітність співачки виявилася ні чим іншим, як розіграшем парочки. Напередодні вони випробовували один одного складними завданнями, виконувати які слід було з обов'язковою фіксацією результату в Instagram. Так, одним із завдань для Ольги була імітація вагітності.
Користувачі мережі жарт оцінили, багато з них зазначали, що Бузовій до лиця вагітність. Інші шанувальники Бузової відзначали, що на таку тему краще не жартувати і розкритикували співачку.
"Іноді жарти переходять всі межі 🔥 гроші 💰 піар але потрібно вміти зупиниться...", "З животом ще красивіше стало 😍", "Якщо це жарт, то де мізки😱😱😱😱😱😱таким не жартують ОЛЯ!!!!!", "Оленька ви ж не вагітні,відразу ж зрозуміло, що це не правда, по історіям у вас був плоский животик😍 Але жарт вдався".
Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".
Також Politeka повідомляла, що Бузова в одному рушник показала свої багатства: "Нехай ранок завжди буде таким".