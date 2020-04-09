В яких фільмах їм довелося роздягнутися

Досить часто заради ролі актрисам доводиться йти на різні жертви, в тому числі роздягатися, представляючи на загальний огляд своє оголене тіло

Politeka згадувала, хто з актрис роздягався заради ролі в кіно і де можна побачити ці пікантні кадри.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі без проблем роздягалася на початку своєї кар'єри. Повністю голою вона з'явилася у фільмі «Джіа». У фільмах «Хакери», «Пекельна кухня» і «Помилковий вогонь» актриса засвітила груди. Крім цього, в багатьох фільмах актриса грає в постільних сценах.

Ще одна голлівудська діва Пенелопа Крус світила своїми принадами у фільмах «Елегія», «Розімкнені обійми» і «Не йди». Актриса зізнавалася, що ненавидить оголюватися на екрані, але заради режисера Педро Альмодовара погоджується.

Російська актриса Христина Асмус роздяглася і знялася в еротичній сцені фільму «Текст», в результаті чого зазнала цькування в мережі. Росіяни засудили зірку за те, що сцена у фільмі була занадто відвертою.

Донька Михайла Боярського, популярна актриса Єлизавета Боярська не стала відмовлятися від інтимної сцени. Коли їй було всього 21 рік вона роздяглася заради мелодрами «Ви не залишите мене». Також зірка оголилася у фільмі «Втікачі».

А ось зірка фільмів «Квартал 95» Світлана Ходченкова роздяглася буквально в першій своїй роботі – фільмі «Благословіть жінку». Там 19-річна зірка знялася у досить відвертій сцені купання. В еротичній сцені Ходченкову можна побачити також у кліпі "Ленінграда".

Нагадаємо, що дочка Боярського без макіяжу показала домашні розваги з чоловіком: "Їде дах...".

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