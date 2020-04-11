Телеведуча і модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, красувалася в одній нижній білизні

Модель часто публікує відверті фото в Instagram, як і деякий час назад, повідомляє Politeka.net.

Зірка затягнула груди незвичним ліфчиком з лямками, тягнуться до шиї. Таким чином в районі грудей утворився виріз, який надав образу ще більше пікантності.

Бюст виглядав розкішно у білизні, утримуючи, і, як би, здавлюючи груди.

Також на Логуновій були трусики такого ж кольору, які виглядали на ній також ідеально. Завершили образ прикраси.

Виглядає телеведуча чудово - пишні груди, тонка талія і сталевий прес, а також стрункі ніжки. Такою красунею неможливо намилуватися.

Поліна закинула руку назад, а також підняла підборіддя і подивилася в камеру.

В пості зірка повідомила, що створила колекцію білизни з одним з брендів. Тема комплектів стосується, звісно, жінок.

"Про сильну і впевнену, про самодостатню і сексуальну, не агресивну, ніжну і щасливу. «Золотий перетин» - це про поєднання в ідеальних пропорціях 😚😍", - написала українська знаменитість.

Всього за півгодини пост зібрав понад 600 лайків і трохи коментарів.

"Моя ти киця солодка ❤️", "Яка ви красива😍", " Ех, Наві кофти не вистачає)", " Білизна виглядає просто шикарно","Шикарна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дружина Дмитра Ступки позувала в прозорому вбранні напівсидячи, демонструючи на камеру розкішне тіло.

«Хочеш виглядати спокусливо - одягни чорне ⚫️🖤 Характер людини визначається не тим, як він або вона насолоджується перемогою, а тим, як людина переносить поразки...", - написала Поліна.

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