Екс-дружина Потапа Ірина Горова підкорила мережу гарячими фото, які представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Ірина вважається гарною діловою жінкою і всі її стильні образи, а також яскраві кадри з відпочинку тут же бурхливо обговорюються численними шанувальниками. Незважаючи на своє розлучення із зіркою Олексієм Потпапенко, Ірина донині зберігає теплі стосунки з ним. Знаменитості продовжують працювати в продюсерському центрі Mozgi Entertainment і створювати спільні проекти, пише Politeka.

Тому всі кадри зірки незмінно цікавлять шанувальників і дивують квітучим виглядом. Ірину, як відомо, дуже часто порівнюють з новою дружиною Потапа - Настею Каменських, яка любить покрасуватися схудлою фігурою в досить відвертих образах.

Ірина ж віддає перевагу класичні образи, а також світлі вбрання стриманого стилю. На нових фото артистка показала добірку нарядів, в яких появлялясь під час свого останнього відпустки. Зірка приміряла стильне чорне плаття в підлогу, світлу блузку з рюшами в поєднанні з класичними чорними брюками з високою посадкою. При цьому в підписі Ірина зазначила, що шанувальникам слід залишатися вдома і берегти себе.

Нагадаємо, Горова разом з усією родиною вже багато тижнів слід режиму самоізоляції і рекомендує шанувальникам робити теж саме, щоб убезпечити себе від вірусу.

Раніше ми також повідомляли, що жінка відправилася на відпочинок в Месику, про що свідчить геолокація на одному з останніх фото в Instagram. Сама Ірина на фотографії позує в незвичайному плаття: верх нагадує джинсовий ліфчик з білими вставками, а спідниця зроблена з летить смугастої тканини.

Ірина зав'язала невеликий хустка на голові, зачесав волосся наверх. Для прогулянки вона вибрала зручні і стильні шльопанці. Завершує літній образ зірки аксесуари: модні окуляри, сережки-кільця та інше.

не Можна не звернути уваги на велику татуювання у формі хреста на руці, яку продемонструвала продюсер. По всій видимості, на вулиці був сильний вітер, але це не завадило зробити гарне фото з Горовий.

загалом, зірка виглядала ідеально на тлі блакитної води і пальм. За 11 годин пост знаменитості зібрав понад 5000 лайків та коментарів.

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