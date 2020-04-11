Популярна співачка Надя Дорофєєва розкрила всі секрети їхнього особистого життя з Володимиром Дантесом

Про це зірка розповіла в інтерв'ю телеведучій Насті Івлєєвій, яка на карантині влаштовує прямі ефіри з різними зірками, передає Politeka.net.

Спершу Надя Дорофєєва зізналася, чому після весілля вона не взяла прізвище свого чоловіка.

«Ми розписалися, але я не взяла його прізвище. Ми до весілля це навіть не обговорювали. У Вови справжнє прізвище Гудок, і якщо в паспорті він змінить її на Дантес, то я відразу візьму його прізвище», – відверто розповіла українська співачка.

Через деякий час Надя Дорофєєва розповідала, як у них зав'язувалися відносини з Володимиром Дантесом і розкрила деякі подробиці їхнього особистого життя.

«Коли в нас почалися з Вовою відносини, мої продюсери за мене дуже переживали. Ми не афішували відносини три роки. Через місяць після початку наших відносин сталася така історія. Мене Потап запитав: «Ти так багато чхаєш, напевно, багато сексом на балконі займаєшся». І за день до цього ми реально займалися сексом на балконі», - додала співачка, приголомшивши в ефірі телеведучу Настю Івлєєву.

Раніше ми розповідали про те, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес пошалили в спальні і зняли це на відео.

Вся зйомка пройшла в м'яких пастельних тонах. Спочатку на відео з'являється Дорофєєва в блакитному платті, яке підкреслює кожен вигин її ідеальної фігури.

При цьому Дантес виряджений в чорний класичний костюм, який йому до лиця, сидить на стільці і все знімає. Співачка підходить до Дантеса й танцює перед ним жаркий танець.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва посвітила пружними принадами в сміливому декольте.

Politeka повідомляла, що Дорофєєва похвалилася зачіскою в ніжному образі.

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