Популярна співачка Надя Дорофєєва розкрила всі секрети їхнього особистого життя з Володимиром Дантесом
Про це зірка розповіла в інтерв'ю телеведучій Насті Івлєєвій, яка на карантині влаштовує прямі ефіри з різними зірками, передає Politeka.net.
Спершу Надя Дорофєєва зізналася, чому після весілля вона не взяла прізвище свого чоловіка.
«Ми розписалися, але я не взяла його прізвище. Ми до весілля це навіть не обговорювали. У Вови справжнє прізвище Гудок, і якщо в паспорті він змінить її на Дантес, то я відразу візьму його прізвище», – відверто розповіла українська співачка.
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Через деякий час Надя Дорофєєва розповідала, як у них зав'язувалися відносини з Володимиром Дантесом і розкрила деякі подробиці їхнього особистого життя.
«Коли в нас почалися з Вовою відносини, мої продюсери за мене дуже переживали. Ми не афішували відносини три роки. Через місяць після початку наших відносин сталася така історія. Мене Потап запитав: «Ти так багато чхаєш, напевно, багато сексом на балконі займаєшся». І за день до цього ми реально займалися сексом на балконі», - додала співачка, приголомшивши в ефірі телеведучу Настю Івлєєву.
Раніше ми розповідали про те, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес пошалили в спальні і зняли це на відео.
Вся зйомка пройшла в м'яких пастельних тонах. Спочатку на відео з'являється Дорофєєва в блакитному платті, яке підкреслює кожен вигин її ідеальної фігури.
При цьому Дантес виряджений в чорний класичний костюм, який йому до лиця, сидить на стільці і все знімає. Співачка підходить до Дантеса й танцює перед ним жаркий танець.
Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва посвітила пружними принадами в сміливому декольте.
Politeka повідомляла, що Дорофєєва похвалилася зачіскою в ніжному образі.
Також Politeka писала, що Дорофєєва задерла сукню, виблискує красою перед Позитивом.