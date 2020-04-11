38-річна українська співачка Віра Брежнєва, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розповіла, як проходить її карантин

Співачка зазначила, що збулася мрія її чоловіка Костянтина Меладзе - весь час бути разом.



"Це мрія Костянтина — бути зі мною 24/7, чим довше, тим краще, тому він щасливий, і Сара щаслива. Соня, на жаль, залишилася в Америці, не встигла прилетіти. В її університеті оголосили карантин трохи пізніше, і вона вчилася до останнього. У мене така щаслива сім'я. Які сварки? Ми грузин і українка. У нас пристрасть", - зазначила співачка.

Крім того, Брежнєва не перестає активно займатися спортом розповіла про своє харчування.

"Я не купую додому їжу, яка може призвести до ожиріння. І у мене страждають всі близькі, тому що вони ходять і запитують: «Ну що, можна з'їсти солоденького?». А я кажу: «Нічого немає. Бери мед", - розповіла співачка.

Раніше, Віра Брежнєва здивувала шанувальників відвертими знімками. На деяких з них вони постала без нижньої білизни, з накинутою на плечі джинсового курткою. Зірка безцеремонно блиснула плічками, зухвало дивлячись прямо в об'єктив.

На іншому фото Брежнєва позувала, розкинувшись у спокусливій позі в короткому топі і широких штанях з легкої тканини. Співачка похвалилася плоским животиком і пограла на камеру всім своїм жіночим шармом.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше: "Це дичину".

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою.

Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе будинку: "Пощастило ж мужику".