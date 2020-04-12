Яка ж вона гарна

Зірка шоу «Танці з зірками» Анна Різатдінова розповіла про свої улюблені фільми

Рекомендаціями гімнастка поділилася на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. Дівчина опублікувала список фільмів, які їй сподобалися. За цим списком легко зрозуміти, які смаки у олімпійської чемпіонки.

Свій пост вона супроводила селфі, на якому постала в досить незвичному образі. Анна розпустила волосся, а очі підвела чорним кольором. Різатдінова вибрала яскравий макіяж, який, втім, не зіпсував її природну красу. Спортсменка дивилася в кадр, розбурхуючи фантазію шанувальників.

«Список фільмів. Не дякуйте ))): «Непристойна пропозиція», «Афера Томаса Крауна», «Джентельмени», «Джокер», «Зараження», «Острів проклятих», «Злови мене якщо зможеш», «Знайомтесь Джо Блек», «Велика гра», «Під покровом ночі», «Вік Адалін», «Кращий стрілець», «Термінал», «Шоу Трумана», «Врятувати містера Бенкса», «Басейн», «1408», «Спокуса», «Джіа», «Золото», «Роналду», - перерахувала зірка свої переваги.

В коментарях шанувальники почали хвалити Різатдінову і ділитися своїми улюбленими картинами. Пост спортсменки всього за годину зібрав понад 3,6 тисяч лайків.

«Дуже гарна», «Та гаразд дякуємо», «Прекрасна», «Ти виглядаєш приголомшливо, Анна! Ти так прекрасна!», «Клеопатра», «Неземна краса», - пишуть користувачі мережі.

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