Відома українська телеведуча і зірка "Х-Фактора" Дарина Трегубова показала несподівані знімки, на яких її важко впізнати

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала серію ахивных фотографій на своїй сторінці в Instagram.

«Якщо вам здається, що всі справи і розваги на карантині вичерпані - ось вам новеньке: Почистіть пам'ять свого телефону! Гарантую - знайдете багато несподіваного. Я вже видалила 5 тисяч фото і відео (і це тільки за 16-17 рік) і знайшла ось такі фото, наприклад... Як вам чубчик?», – вона підписала свої архівні фото.

На опублікованих кадрах відома телеведуча позує в зовсім іншому образі. У строгому брючному костюмі кольору бордо, а також найстаріший знімок – у спідниці-карандан і блузі одне кольору. Її волосся рівні до плечей, а на лобі чубчик, яка робить її обличчя практично невпізнанним. По всій видимості, ці кадри були зроблені ще на початку кар'єри Трегубової.

В коментарях шанувальники української зірочки відзначили, що вона «сильно гарна» з чубчиком, а також додали, що їй все йде:

«Ви з будь-якою зачіскою шикарні», «Красуня», «Вам все йде», «Сильно гарна», «Ви така цікава».

Нагадаємо, що раніше вона продемонструвала, як розважається у ліжку.

На одній з фотографій Трегубова спокусливо вигнулась на простирадлах, показавши свій видатний бюст. Для цього кадру вона одяглася в чорне плаття і, схоже, відмовилася від нижньої білизни. Тому декольте можна розглянути у всіх подробицях.

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