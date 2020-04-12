Известная украинская телеведущая и звезда "Х-Фактора" Дарья Трегубова показала неожиданные снимки, на которых ее трудно узнать

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала серию ахивных фотографий на своей странице в Instagram.

«Если вам кажется, что все дела и развлечения на карантине исчерпаны - вот вам новенькое: Почистите память своего телефона! Гарантирую - найдёте много неожиданного. Я уже удалила 5 тысяч фото и видео (и это только за 16-17 год) и нашла вот такие фото, например... Как вам чёлочка?», – подписала она свои архивные фото.

На опубликованных кадрах известная телеведущая позирует в совершенно другом образе. В строгом брючном костюме цвета бордо, а также самый старый снимок – в юбке-карандан и блузе одно цвета. Ее волосы ровные до плеч, а на лбу челка, которая делает ее лицо практически неузнаваемым. По всей видимости, эти кадры были сделаны еще в начале карьеры Трегубовой.

В комментариях поклонники украинской звездочки отметили, что она «сильно красивая» с челкой, а также добавили, что ей все идет:

«Вы с любой прической шикарны», «Красавица», «Вам все идет», «Сильно красивая», «Вы такая интересная».

Напомним, что ранее она продемонстрировала, как развлекается в кровати.

На одной из фотографий Трегубова соблазнительно выгнулась на простынях, показав свой выдающийся бюст. Для этого кадра она нарядилась в черное платье и, похоже, отказалась от нижнего белья. Поэтому декольте можно рассмотреть во всех подробностях.

Напомним, ведущая "Х-фактора" Даша Трегубова заинтриговала образом в костюме медсестры.

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