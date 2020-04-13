Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла про те, як проходить її особисте життя з Костянтином Меладзе

Цього разу співачка вирішила відповісти на пікантні питання в спеціальному YouTube-шоу "Люкс ФМ" і навіть розповіла, як проводить свої будні з чоловіком на карантині. Віра, як відомо, вже кілька тижнів разом з Костянтином знаходиться на ізоляції, пише Рoliteka.net.

В інтерв'ю співачка нарешті розповіла, ніж цілими днями займається з Меладзе, з яким зірці особливо цікаві користувачі мережі вже напророкували розлучення з-за нібито новому і більш молодий, ніж Віра, коханки (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Артистка розповіла, що у неї з чоловіком немає конфліктів, вони не сваряться, а навіть навпаки, він дуже задоволений, що дружина тепер весь час поруч. Також поряд із зіркою знаходиться і молодша дочка Сара, тоді як Соня знаходиться в Америці - не встиг прилетіти, оскільки в її університеті оголосили карантин пізніше.

При цьому Віра в жарт розповіла, що завдяки їх вибуховим характером – він грузин, а вона українка, у них немає сварок «у них пристрасть». В будні дні на карантині пара займається своїми справами - Костянтин працює у своїй домашній студії, дочка вчиться, а сама вона прибирає, тренується і спілкується зі своїми шанувальниками.

До цього на домашньому невеликому ролику артистка з'явилася без макіяжу, сидячи за столом і дивлячись на апетитні страви поруч з нею. Підпису Віра розповіла, що вона не претендує на статус ідеальної жінки, оскільки немає межі досконалості і їй завжди є куди прагнути.

«Перш, ніж перейти до наступних здоровим звичкам розповім вам ще про себе. Я не робот.🤖 Звичайно,я правильно харчуюся, але у мене звісно є свої слабкості😉і взагалі я люблю поїсти!!)

РАЗ в тиждень з задоволенням почала дозволяти собі НА СНІДАНОК АБО ОБІД (це важливо, що не на вечерю😉) - ВСЕ, що мені хочеться 🤪І спочатку, коли я ще любила солодке, це міг бути шматок солодкого пирога або торта, або кекс, який я люблю і зараз)) але це і був мій прийом їжі. Не тим, не разом, а замість сніданку/обіду раз на тиждень я відривалася)) (зауважу це був не цілий торт і навіть не його половинка 😂- максимум 2 шматка). Ось так я і живу зараз.

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