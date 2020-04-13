Співак MELOVIN взяв участь у популярному челенджі і показав себе без одягу

Учасник Євробачення від України Костянтин Бочаров, відомий під сценічним ім'ям MELOVIN, вирішив на карантині приєднатися до інших зірок, які в рамках челенджу постять в мережі свої фотографії в подушках і ковдрах замість одягу.

Як повідомляє Politeka.net, артист опублікував у своєму Instagram знімок, на якому вона позує голим, загорнувшись у ковдру. Свій карантинний лук MELOVIN вирішив урізноманітнити великими сонцезахисними окулярами і рушником на голові.

Артист також вирішив передати естафету челенджу «істинним і сміливим чоловікам»: Олександру Педану, Володимиру Дантесу і Потапу.

Шанувальники тут же взялися коментувати сміливий образ співака.

«Вау, тигриця», «забарвлення просто прекрасне, у вас відмінний смак», «Незрівнянна панночка!», «Леді Гага відпочиває!», «Ой який гарний», «Імператриця», «Блін ідеально», «До Каті Осадчої зібрався на інтерв'ю?», «Ось це м'язи саме те, художникам вивчати анатомію», «Вагітна одеська мадам», - пишуть люди.

Раніше MELOVIN поділився в мережі важливою новиною. Артист опублікував зворушливе відео, на якому він крокує з дитиною на руках під церковний дзвін. Спочатку здається, що йде як на каторгу, адже його обличчя серйозно, на очах – чорні окуляри, а також він одягнений у все чорне. Більш того, MELOVIN навіть кроки робив у такт дзвін дзвонів. Після чого артист починає посміхатися і повертає дитину до себе обличчям. Епатажний у всьому співак не зміг і тут не здивувати публіку.

«Сьогодні 22 лютого 2020 рік! День усвідомлення і щастя! Я став хрещеним татом! Мій маленький принц! Леонід Ілліч! Рости здоровим і не бійся мріяти! Я буду завжди поряд!», – написав він зворушливий пост у мережі на своїй сторінці.

Нагадаємо, улюбленець Андрія Данилка показав, як виглядав задовго до популярності.

Як повідомляла Politeka, роздягнений улюбленець Данилко похвалився тілом на білих простирадлах.

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