Зірка "Танців з зірками" Ганна Різатдінова поділилася кадрами з закулісся популярного телешоу

Як повідомляє Politeka.net, гаряче відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"У шафах все прибрано 🙌🏼🗄 , дійшла до телефону 🙆🏻‍♀️ Всім сол🍓дких ...", - пише Ганна Різатдінова в описі.

На відео фаворитка Влада Ями крутиться в гарячому танці зі своїм партнером Олександром Прохоровим. Під час номера чоловік ніжним рухом зняв зі знаменитості шкіряний плащ і зірвав вуаль на поясі, а потім сама Різатдінова роздягла його до пояса. У такому вигляді пара показала кілька дуже пристрасних рухів.

Судячи по людям на задньому фоні, кадри записали під час репетиції. Ймовірно, Ганна Різатдінова сумує за "Танцями", а тому викладає архівні записи.

Користувачі соціальної мережі поділилися своїми яскравими враженнями в коментарях:

"Найяскравіший момент за весь сезон )) гімнастки, такі гімнастки 😏🥰🔥"; "Краса😍"; "Аннушка! Приголомшливий танець!!!🔥🔥🔥😍😍😍👍👍👍"; "Це звичайно вогонь🤭🤤🤤😍😍😍🙈🙈🙈🔥🔥🔥😈 саааамые найкращі!!!👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨♥️♥️♥️"; "Фантастика😘🌷"; "Це просто вогонь...😍".

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова розставила ноги і блиснула пружним тілом: очей не відірвати.

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