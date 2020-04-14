Зірка студії «Квартал 95» Євген Кошовий оголосив про те, що вирішив зробити пластичну операцію

Як повідомляє Politeka.net, популярний український гуморист вирішив провести карантин з користю і приголомшив прихильників новиною про свою пластичну операцію. Про це він розповів в розділі Сторіз свого Instagram.

Так, Кошовий опублікував свою фотографію в медичному халаті і шапочці і з заклеєним пластиром носом. При цьому в підписі до фото артист повідомив, що вирішив змінити форму свого носу за допомогою пластичної хірургії.

«Вирішив зробити ринопластику до закінчення карантину. Вийду на вулицю іншою людиною», - написав Кошовий.

Зазначимо, що з огляду на почуття гумору артиста, це зізнання майже напевно було жартівливим. Тим не менш шанувальники Кошового поки що ніяк не змогли на нього відреагувати, адже в розділі Сторіз не можна залишати коментарі.

Раніше ми повідомляли, що Кошовий розповів про розбіжності зі своїм другом Володимиром Зеленським.

Так, він на прохання журналіста згадав, як вони під час зйомок посварилися.

«Я не можу сказати, що це була сварка, це були творчі розбіжності, це було все на репетиції. Тому що у нас було так. У нас і зараз так. Ми, на репетиції ми сперечаємося. Це творчий процес. Ну, послали один одного в дупу, там, і лаялися», – розговорився Кошовий.

Але він додав, що жодного разу не було бійки.

Нагадаємо, Кошовий розповів про серйозну сварку з Зеленським: "Послали один одного...".

Як повідомляла Politeka, змучений Євген Кошовий з "Квартал 95" зробив гучне зізнання: "Довго не витримаю".

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