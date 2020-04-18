Російська співачка Поліна Гагаріна викликала фурор своїм нескромним концертним вбранням

Співачка Поліна Гагаріна досить активно веде свою Instagram-сторінку, де зібрала багатомільйонну армію фанатів і радує їх яскравими публікаціями, ппередает  Politeka.net

На новому фото артистка з'явилася  в довгому білому прозорому вбранні, який вдало підкреслив її струнку фігуру.

Фолловери Гагаріної не пройшли повз і обсипали знаменитість компліментами, зазначивши, що  наряд добре демонструє гарну фігуру вокалістки. Багато написали, що її образ розкішний.

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«Ви дуже гарна! 😍😍❤️», «Просто розкішно», «обрый день Поліночка! Яке у вас плаття шикарне!!!», «Красуня», «Плаття вогонь»,- пишуть в мережі.

До цього в мережі з'явилося спільне фото Сергія Лазарєва, його дітей і російської співачки Поліни Гагаріної, ніби вона виявилася матір'ю малюків. Даний знімок розмістили на фан-сторінці співака. При цьому деякі зрозуміли, що це відфотошопленій кадр. 

Знімок співака разом з донькою і сином був зроблений для журналу "Нello". Чоловік держить дівчинку в руках, при цьому дитина показував мову. А поруч стояв його син, який посміхався і обіймав сестру і батька. Фото вийшло дуже яскравим і веселим. 

Однак шанувальники профотошопили до сім'ї усміхнену Поліну Гагаріну. Так, можна сказати, фантазія розігралася не на жарт.

Фото дуже сподобалося шанувальникам, вони побажали щастя і були здивовані такого "шедевру". 

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