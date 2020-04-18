Російська співачка Поліна Гагаріна викликала фурор своїм нескромним концертним вбранням

Співачка Поліна Гагаріна досить активно веде свою Instagram-сторінку, де зібрала багатомільйонну армію фанатів і радує їх яскравими публікаціями, ппередает Politeka.net

На новому фото артистка з'явилася в довгому білому прозорому вбранні, який вдало підкреслив її струнку фігуру.

Фолловери Гагаріної не пройшли повз і обсипали знаменитість компліментами, зазначивши, що наряд добре демонструє гарну фігуру вокалістки. Багато написали, що її образ розкішний.

«Ви дуже гарна! 😍😍❤️», «Просто розкішно», «обрый день Поліночка! Яке у вас плаття шикарне!!!», «Красуня», «Плаття вогонь»,- пишуть в мережі.

До цього в мережі з'явилося спільне фото Сергія Лазарєва, його дітей і російської співачки Поліни Гагаріної, ніби вона виявилася матір'ю малюків. Даний знімок розмістили на фан-сторінці співака. При цьому деякі зрозуміли, що це відфотошопленій кадр.

Знімок співака разом з донькою і сином був зроблений для журналу "Нello". Чоловік держить дівчинку в руках, при цьому дитина показував мову. А поруч стояв його син, який посміхався і обіймав сестру і батька. Фото вийшло дуже яскравим і веселим.

Однак шанувальники профотошопили до сім'ї усміхнену Поліну Гагаріну. Так, можна сказати, фантазія розігралася не на жарт.

Фото дуже сподобалося шанувальникам, вони побажали щастя і були здивовані такого "шедевру".

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв зробив відверте зізнання про Україні

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