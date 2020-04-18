Відома співачка Тіна Кароль похвалилася новим досягненням коханого чоловіка

Артистка після настання карантину вирішила не ігнорувати прохання шанувальників і нарешті стала особисто вести свій профіль в Instagram, ділитися знімками з дому, показувати, як проводить час з Веніаміном - зі своїм коханим маленьким чоловіком. Цього разу зірка показала нові успіхи хлопчика, яким дуже пишається, повідомляє Politeka.

Як виявилося, Веня отримав нагороду за відмінно пройдений курс з математики. Зазначимо, Веніамін вже давно навчається в Лондоні, а сама артистка дуже пишається ним і, незважаючи на те, що вони рідко бачаться, повністю поважає рішення дитину з того, які саме йому вибирати спеціальності.

Зазначимо, сьогодні зірка із задоволенням поспілкувалася з хлопчиком англійською та українською мовою. Співачка також наочно показала нагороду хлопчика на комп'ютері.

Після того, як був введений карантин, співачка залишилася з сином на самоізоляції і ділиться кадрами з дому вперше за довгий час.

Варто відзначити, що до цього працівник одного з українських телеканалів Володимир Завадюк записав відео, в якому розповів про Тіни Кароль і Дані Балане. Як відомо, Кароль та Балан зараз дуже цікаві українцям, оскільки ходять чутки про їх роман. Довгий час обговорювалися залицяння Дана на "Голосі", де він з Тіною був суддею.

Він зазначив, що роман перестають приховувати і розповів історію:

"Ми обговорювали суперфінал з тренерами. І тут Данну хтось подзвонив у двері і Тіна каже: "Дан, хто це? Хто до тебе прийшов?". Після цього Дано каже: "Тіночка, не хвилюйся, все добре, ти у мене тільки одна". І тут звучить голос Олексія, який каже: "Та киньте, адже ви вже в одній квартирі, в одному будинку живете".

Нагадаємо, Дана Балана застукали в обіймах чоловіка, Тіна Кароль не пробачить

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль та Регіна Тодоренко показали, що зваблюють чоловіків

Також Politeka повідомляла, що Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль