Прийомна дочка Потапа вразила незвичайними фото

Так, Горова Наташа опублікувала в мережі два знімка. На першому в дзеркалі вона сфотографувала лише одне обличчя: без макіяжу, з колами під очима, з відрослими корінням і бровами. На другому ж покрасувалася подкаченными сідницями у випаді під час розтяжки. Про це пише Politeka.net.

«Закохайся в свої проблеми, і вони теж тебе кинуть», – написала у своєму пості Горова.

Так, не супроводжуючи свої фото довгим текстом, як зазвичай робить Наталя, вона натякнула, що її хтось кинув. Як наслідок вона показала замучене обличчя і подкаченную попу.

У коментарях користувачі мережі хвилюються за стан улюблениці-блогерши.

«Бігом відсипатися і відпочивати!», «Ось це зад», «Наталі, 2-е фото просто🔥 Розумник», «Ахаха, чет сумно», «Що така втомлена..........????», «Нічого більш актуального ми більше не прочитаємо», «Ти така красива», «Який горішок», – написали фолловери Наталії Горовий в мережі.

Нагадаємо, що дочка Потапа Наташа Горова показала, як розважає себе на дачі за містом. Прийомна дочка Потапа показала, як розважається на карантині. Вони з братом і мамою виїхали з Києва і проводять час на дачі. Так, Горова часто публікує знімки в сільському луці, без зачіски і макіяжу.

Сьогодні красуня-дочка показала, як робила маску для губ. Вона змогла посміятися зі свого недоліку – дуже тонких губ і показала забавні кадри, де вона наклала зволожуючі «губки» на свої в три рази більше натуральних.

«Боюся, такі маски не для моїх губ, яких немає», – вона підписала відео в сториз, на яких розгладжувала маску.

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