29-річна донька української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна вдруге стала мамою

Про це стало відомо з повідомлення її чоловіка, актора Володимира Яглича в Instagram, передає Politeka.net. Чоловік опублікував фото з мультфільму «Король лев», натякаючи на той факт, що у них народилася друга дитина.

Ольга Сумська, в свою чергу, підтвердила, що вже вдруге стала мамою. У коментарі «КП в Україні» вона розповіла, що вже зв`язувалася з донькою.

«Да, я вдруге стала бабусею. Це сталося вчора і для мене це велике щастя», - заявила актриса.

Зазначимо, що Антоніна і Володимир не розповідають шанувальникам про те, якої статі дитина. Про свою вагітність дівчина повідомила 1 січня 2020 року, коли її вже не можна було приховувати. Після цього Паперна публікувала фото з животом і влаштовувала зворушливі фотосесії.

Як відомо, Антоніна і Володимир разом з 2015 року. З тих пір Паперна живе в Москві, а з матір'ю бачиться вкрай рідко. У 2017 році у них народилася донька Єва. Її артисти теж довго приховували від публіки, вперше показавши лише в лютому цього року. Вони знялися у фотосесії для обкладинки журналу. Дівчинка - точна копія знаменитого батька.

Нагадаємо, що вагітна дочка Сумської Антоніна Паперна влаштувала пікантну фотосесію в мереживі: "Захотілося солодкого".

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