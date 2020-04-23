Фіналістка шоу «Голос країни» Даша Петрожицька розповіла, як працювати з Тіною Кароль і Даном Баланом

Про відносини артистів вже давно ходять чутки, які Дан і Тіна активно підігрівають постійним фліртом на камери. Петрожицька стала гостею шоу «Ніч в барі» і поділилася особистим досвідом спільної роботи із зоряною парочкою.

28-річна співачка зізналася, що у Балана і Кароль, як у зоряних тренерів, абсолютно різні підходи до роботи з конкурсантами.

«Дан настільки лаконічний, що щось одне скаже і відразу все стає зрозуміло. Він мені на "Нокаутах" сказав рівно одну пропозицію і я відразу все зрозуміла. А ось Тіна вона навпаки, вона мені і Даніелю все розповідала, пояснювала. У нас було завдання не гарно заспівати, а зробити номер», - розповіла Петрожицька.

Вона додала, що вважає всіх інших учасників шоу своїми конкурентами, адже вони всі талановиті співаки з сильним вокалом.

Зазначимо, що молдавський співак Дан Балан став тренером дев'ятого сезону проекту «Голос». І практично відразу шанувальники стали помічати, що між новим тренером і красунею Тіною Кароль пробігла іскра. Артисти і самі, як могли, підігрівали інтерес до своїх персон, постійно підсилюючи градус. Так, в одному з останніх шоу в Україну приїхала мама Дана Балана, яка познайомилася з співачкою особисто.

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