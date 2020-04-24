Анджеліна Джолі розкрила деталі самоізоляції зі своїми дітьми

44-річна голлівудська актриса зараз перебуває на карантині зі своїми шістьма дітьми, 18-річним Меддоксом, 16-річним Паксом, 15-річної Захарою, 13-річної Шайло та 11-річними двійнятами Ноксом і Вів'єн. Зірка розповіла журналістам, що вони проводять час у своєму маєтку.

«Ми все замкнені в своєму будинку. У нас все в порядку», - розповіла Джолі.

Вона також звернулася до інших людей, підкресливши, що нині весь світ переживає важкі часи. Джолі підняла тему домашнього насильства в самоізоляції і нагадала про те, як важливо допомагати його жертвам.

«Ізоляція жертви від сім'ї або друзів — це добре відома тактика контролю з боку абьюзеров, а це означає, що соціальне дистанціювання, необхідне для припинення поширення COVID-19, буде ненавмисно підживлювати прямий зростання психологічних травм і страждань дітей, які перебувають у важкій ситуації», - підкреслила актриса.

Вона також прокоментувала чутки про те, що її старший прийомний син Меддокс кинув навчання, які з'явилися після того, як він повернувся в США з Південної Кореї. Актриса підкреслила, що хлопець продовжує навчання вдома і просто хоче перечекати пандемію разом зі своєю сім'єю.

Джерело, близьке до Джолі, розповів, що її діти живуть у звичайному режимі: рано встають і приступають до виконання шкільних завдань.

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