Співоча телеведуча Ольга Бузова влаштувала домашню фотосесію в нижній білизні
Відома російська співачка, телеведуча, а віднедавна бізнесменша Ольга Бузова обожнює бути в центрі уваги. І їй це вдається, адже за її сторінкою в Instagram стежать понад 20 мільйонів підписчиків, передає Politeka.net
На цей раз ведуча скандального шоу «Дом-2» дала жару і роздяглася до трусів, похвалившись своєю стрункою фігурою і пресом. З одягу на Бузової був рожевий короткий худі з написом «Barbie».
Знаменитість попозувала у себе вдома на тлі м'яких іграшок.
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"Спиш? 💕💕💕", - звернулася вона до своїх шанувальників.
Зазначимо, що фолловери неоднозначно сприйняли новий знімок Ольги, одні закидали її захопленими коментарями, а інші - питаннями, наприклад співачку запитали, що за хобот ззаду.
«Справжня Барбі», «Ну що за така лялечка», «Шикарна! А є така чоловіча з написом «Ken», «Ти прекрасна як цариця 🔥 люблю тебе Олічка ❤️❤️❤️», «Красуня неймовірна💕😻 Цієї Барбі потрібен Кен 😈🔥», - пишуть в мережі.
Раніше, Ольга Бузова похвалилася красивим тілом, всіляко вигинаючись.
Оля з'явилася в пеньюарі з глибоким декольте, яке підкреслило її груди. Зірка виставила п'яту точку і посвітила мереживними трусиками.
Телеведуча розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру. При цьому її оточували безліч букетів, один з них вона тримала в руках.
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