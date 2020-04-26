Телеведуча любить бути в центрі уваги

Співоча телеведуча Ольга Бузова влаштувала домашню фотосесію в нижній білизні

Відома російська співачка, телеведуча, а віднедавна бізнесменша Ольга Бузова обожнює бути в центрі уваги. І їй це вдається, адже за її сторінкою в Instagram стежать понад 20 мільйонів підписчиків, передає Politeka.net

На цей раз ведуча скандального шоу «Дом-2» дала жару і роздяглася до трусів, похвалившись своєю стрункою фігурою і пресом. З одягу на Бузової був рожевий короткий худі з написом «Barbie».

Знаменитість попозувала у себе вдома на тлі м'яких іграшок.

"Спиш? 💕💕💕", - звернулася вона до своїх шанувальників.

Зазначимо, що фолловери неоднозначно сприйняли новий знімок Ольги, одні закидали її захопленими коментарями, а інші - питаннями, наприклад співачку запитали, що за хобот ззаду.

«Справжня Барбі», «Ну що за така лялечка», «Шикарна! А є така чоловіча з написом «Ken», «Ти прекрасна як цариця 🔥 люблю тебе Олічка ❤️❤️❤️», «Красуня неймовірна💕😻 Цієї Барбі потрібен Кен 😈🔥», - пишуть в мережі.

Раніше, Ольга Бузова похвалилася красивим тілом, всіляко вигинаючись.

Оля з'явилася в пеньюарі з глибоким декольте, яке підкреслило її груди. Зірка виставила п'яту точку і посвітила мереживними трусиками.

Телеведуча розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру. При цьому її оточували безліч букетів, один з них вона тримала в руках.

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