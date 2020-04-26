Леся Нікітюк показала себе в піжамі, яку зшила власноруч



Популярна українська ведуча періодично радує шанувальників демонстрацією свого оригінального вбрання ручної роботи. Для цього в її Instagram навіть є окремий тег: #ѕамашила. Як повідомляє Politeka.net, Леся вирішила поділитися своїм новим творінням у розділі Сторіз.

Ведуча опублікувала короткі відео, на яких вона знімає себе в дзеркалі власної ванної в милій саморобній піжамі. Для наряду Никитюк вибрала яскраву тканину з принтом у вигляді бананів. Її імпровізована піжама складається з топіка і коротких шортів.

«А шо це за дівчинка така? Шо це за костюм на ній такий? Це #ѕамашила. Скоро у всіх кіосках», - каже Никитюк на камеру нарочито дитячим голосом.

Вона також попозувала перед камерою зі своєю собакою на руках. На кадрах Леся обіймає і цілує задоволеного песика.

Раніше ми писали про те, що Леся показала в Instagram, як розважалася в Парижі.

Цього разу зірка вирішила показати, як веселиться в Парижі на тлі знаменитої Ейфелевої вежі в стильному вбранні. Щаслива зірка позувала сидячи за столом і яскраво посміхалася на камеру. Таким чином Никитюк вирішила показати, як проводила час у відпустці до карантину і по якому тепер дуже сумує.

Артистка розбурхала мережу новими стильними фото. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона представила пікантні кадри, на яких сидить за столом у чорному міні-сукня цікавого крою — з одним рукавом. Доповнила ефектний «лук» Нікіитюк чорними прозорими колготками, чорною сумочкою і яскравим макіяжем.

Нагадаємо, Нікітюк пікантно оголилася в центрі столиці, навіть Лобода не втрималася.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк задерла сукню і показала, як просто спокусити чоловіка.

Також Politeka писала, що Нікітюк не стрималася і показала, як розважається з Джаредом Лето.