Українська актриса Ганна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі внучки Жені в серіалі "Свати", показала раніше неопубліковані фото

Перебуваючи на домашньому карантині 25-річна актриса вирішила розібрати домашні знімки і опублікувати їх Instagram, передає Politeka.net.

При цьому її сторінка не страждає відсутністю фотографій.

Не маючи нових знімків, дівчина звернулася до «запасів», що зберігаються на її телефоні, які ще не були викладені в мережу.

В хід пішли фото, зроблені під час літньої подорожі в Греції.

«Прогулянка по острову Родос»,- написала Кошмал.





Фолловери не пройшли повз і почали обсипати актрису компліментами. При цьому деякі зазначили, що Ганна з того часу дуже змінилася.

«Лайкаю всі твої фотографії з поваги до серіалу "свати" і ще через те, що вони красиві :)», «Дуже змінилася», «Гарна», - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, Кошмал розбурхала відвертим знімком, заради якого позбулася спідньої білизни. Аня з'явилася в червоному піджаку, який розстебнула, засвітивши "білу смужку" бюста. Чарівні вигини знаменитості не вразили хіба що сліпого.

Також Аня вбралася в повітряне плаття світлого відтінку з довгими рукавами і квітковим принтом. Дівчина застигла в момент помаху руки. Актриса закрила очі, і на її обличчі грала задоволена усмішка.

Красуня розпустила волосся, подкрутив трохи локони і завдала яскравий макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо, Женя з "Сватів" подорослішала і зняла ліфчик перед камерою: "Піджачок не за розміром".

Як повідомляла Politeka, Женька з «Сватів» полонила ніжним чином у прозорій сорочці: «Це просто рай».

Також Politeka писала, що Женька з "Сватів" позбулася білизни і застигла у звабливій позі.