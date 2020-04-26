Молода наречена Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла про своє ставлення до домашнього насильства

Як повідомляє Politeka.net 25-річна кохана 54-річного українського співака опублікувала відповідний пост на своїй сторінці в Instagram.

У ньому дівчина подякувала матері за те, що за все життя їй жодного разу не довелося особисто зіткнутися з насильством в сім'ї.

«Я не знаю, що таке отримати удар або стусан. Мені пощастило. Завдяки цьому я вмію отримувати задоволення від життя, діяти завжди в своїх інтересах, не боятися бути собою… Моя мрія, щоб всі, хто коли-небудь зіткнувся з цією проблемою в дитинстві, ніколи не перенесли це на своїх дітей», - написала Репяхова.

Свій пост вона супроводила власною чорно-білою фотографією. На знімку дівчина позує у вільному пальто на голе тіло і легенько всміхається.

В коментарях до посту підписники поділилися власним досвідом, пов'язаним з насильством в сім'ї.

«Це так прекрасно тільки позитивні спогади з дитинства», «І я дуже вдячна батькам, що я не в курсі що це і не мала можливості відчути це», «Катюша, ти також будеш чудовою мамою», «Красуня», - пишуть люди.

Нагадаємо, молода наречена Віктора Павліка видала все, що думає про різницю у віці: «Бережіть свою…».

Як повідомляла Politeka, молода коханка Віктора Павліка видала всю правду про майбутнє весілля: "Його просто розкололи".

Також Politeka писала, що молода коханка Віктора Павліка показала роздягненого нареченого біля ліжка: "те ще видовище".