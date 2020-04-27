Відома топ-модель Ірина Шейк порадувала шанувальників спокусливими фотографіями зі свого минулого

Серію знімків вона опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. Наприкінці збірки зірка опублікувала сьогоднішнє фото в дзеркалі. Варто відзначити, що виглядає красуня і сьогодні чудово. Вона була одягнена в одні трусики, а зверху одягла светр.

З архівних фото, якими поділилася Шейк, були фото 2007 року, коли вона тільки починала свою кар'єру і ще була схожа на звичайну красиву дівчину, а не топ-модель. Також Шейк поділилася фотографіями з показів і зйомок. На одному з фото 2019 року зірка стоїть зовсім гола в обнімку з іншою моделлю.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк поділилася яскравим фото, на якому вона постала в зеленому топі і коротких синіх шортиках, які підкреслюють ідеальну фігуру і оголюють стрункі ніжки моделі.

Як відомо, Ірина Шейк родом з Росії. У 2005 році вона почала працювати в якості моделі в Європі та США. Її тривалий час називали однією з найкрасивіших жінок світу. П'ять років Шейк зустрічалася з футболістом Кріштіану Роналду. Після цих відносин кілька років вона зустрічалася з актором Бредлі Купером, якому народила доньку.

Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "Виявився відомим...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк приголомшила знімком в ліжку з Путіним, мережа кипить: Бредлі Купер буде в ауті.

Також Politeka писала, що Ірина Шейк показала, як виглядала 20 років тому: "Ех, були часи".