Модель, блогер і актриса Єлизавета Василенко, яка стала популярною після виходу серіалу "Школа", поділилася з шанувальниками спокусливим танцем

Відео з молодіжної мережі Тік Ток вона опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. Василенко вибрала короткий топ з голою спиною. В процесі танцю вона засвітила зайве. Коли вона танцювала, топ постійно задирався. Красуня накрутила волосся, змінивши імідж, зробила гарний макіяж і одягла свою фірмову неповторну усмішку. Дівчина рухалася під музику, розбурхуючи фантазію своїх підписників. Правда, залишити коментарі вони не змогли, так як в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко влаштувала яскраву фотосесію у вечірніх сукнях. 21-річна актриса позувала в жовтій сукні та грубих черевиках, оголивши свої стрункі ноги.

Як відомо, Ліза народилася і виросла в Дніпрі. У підлітковому віці вона була дуже популярною в середовищі косплеєрів. У 2014 році Ліза починає працювати моделлю. Вона брала участь у зйомках за кордоном, у тому числі в Японії та Південній Кореї. Варто відзначити, що Василенко не з числа скромниць. У її портфоліо багато відвертих фото і навіть фотосесії в стилі ню.

В серіалі «Школа» на «1+1» Ліза зіграла найпопулярнішу дівчину в школі.

Нагадаємо, що Єлизавета Василенко без білизни і сорому похвалилася пікантними кадрами: "Просто немає слів".

Як повідомляла Politeka, Єлизавета Василенко влаштувала спекотні танці, посвітивши принадами на камеру: «Бомба».

Також Politeka писала, що Єлизавета Василенко посвітила солодкими місцями в мікро топі: «Це шикарно».