Нова коханка телеведучого і шоумена Володимира Остапчука похвалилася ідеальною фігурою в провокаційних образах

Артист вже досить довгий час у відносинах з дівчиною, особистість якої він розсекретив зовсім недавно. Дівчина активно веде профіль у соціальній мережі Instagram, завдяки якому уважні користувачі мережі і дізналися про стосунки молодих людей, пише Politeka.net.

Так, обраницею Остапчука опинилася 33-річна нотаріус Христина. Жінка також не коментує новий роман, проте активно підігріває чутки з Остапчуком. Нещодавно вони представили знімки, на яких видно, що Володимир і Христина проводять карантин разом в одній квартирі.

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Зазначимо, нещодавно Остапчук представив ролик, в якому ліг на підлогу і закинув собі на плечі стрункі ноги коханої. Замість позитивних коментарів артист очікувано потрапив під гнів мережі,

після декількох сотень гнівних слів на свою адресу, Остапчук все ж виріши прокоментувати ситуацію, вперше після розлучення і початку нових відносин. За словами молодого чоловіка, він просто змушений (хоч особисте життя й особисте) дати офіційну відповідь.

«З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення», – написав Володимир, відзначаючи, що шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством, коли є діти.

Рішення суду про розлучення було прийнято 6 березня 2020 і обидві сторони були з ним згодні, не подаючи апеляцій.

«Дітей шалено люблю, забезпечую (є всі офіційні підтвердження), ніколи не кину і займаюся їх вихованням, завжди буду для них батьком і опорою. Не зраджував цю інформацію розголосу, так як вважаю, що особисте життя має залишатися особистої. Але після сьогоднішнього відео і ваших запитань зрозумів, що тут потрібно поставити остаточну крапку», – написав чоловік, спровокувавши другу хвилю коментарів під постом.

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