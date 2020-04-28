Українська співачка Тіна Кароль і молдавський виконавець Дан Балан підірвали соціальну платформу Ютуб відео з спальні зірки

У воскресіння відбувся суперфінал пісенного шоу "Голос", в якому був представлений міні-кліп з піснею Дана і Тіни, яку вони готували кілька тижнів. Примітно, що свій виступ з-за карантину артисти вирішили зняти прямо в спальні Кароль, що чимало підігріло чутки про їхній роман, передає Politeka.net.

Так, позавчора зірки представили ролик зі своїм досить інтимним виступом: Дан, притулившись до Тіни, грав на гітарі і дуже неоднозначно їй посміхався, тоді як сама Тіна відкрито фліртувала з ним і підігравала йому на роялі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Цілком очікувано, що ролик потрапив у тренди Ютуб-платформи і опинився в топі найпопулярніших відео за останній час. Фанати засипають ролик коментарями, проте багато задумалися про те, чи справжні почуття між зоряною парою.

Не так давно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Балана вже є таємні відносини і далеко не з Тіною Кароль, а з харківської студенткою на ім'я Анастасія. Про дівчину вперше повідомляло видання Viva.

Про молоду дівчину відомо не багато - їй 20 років, зараз вона навчається в Харківському національному університеті імені Ст. Н. Каразіна. Згідно з даними видання, молода красуня вже їздила з Баланом на відпочинок в Буковель і Бухарест, а також встигла засвітитися в квартирі співака.

Сама Анастасія є активним користувачем соціальних мереж, активно викладає в Instagram фото і спілкується з аудиторією, не так давно дівчина відповіла на запитання про роман Дана і Тіни дуже провокаційним чином: «Це роман, написаний рукою генія».

З-за настільки туманного пояснення багато хто відразу припустили: це натяк, і дівчина натякає на те, що всі «почуття» Подано до Кароль були постановкою, придуманої продюсерами шоу.

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