Знаменита артиска Ані Лорак показала новий кадр з стильної фотосесії в чорному платті

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вперше за декілька днів вирішила представити раніше не публикованный кадр з фотосесії в стильному образі Діви. Знаменитість на новому фото не тільки блиснула фігурою в чорному і досить вузькому платті, але ще й здивувала досить масивними прикрасами: сережками-кільцями, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу на своїй сторінці Лорак показала удивителньо струнку фігуру, акцентувавши увагу на тонкій талії в чорній сукні довжиною нижче колін. Доповнила наряд артистка акуратно зібраним волоссям і легким макіяжем на обличчі з акцентом на виразні вилиці. Однак, увагу фоловерів привертають саме прикраси зірки - масивні сережки-кільця з великими каменями.

«Дивимося вперед! У кожному дні є свої фарби! Посміхайтеся! Цілуйте улюблених!», - пише Лорак під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Кароліна, ти сама чари 😍❤», «Неповторна 😍 Доброго вам дня, дорогі! Як ваш настрій? ❤️», «З Добрим Ранком, Ані! Гарного вам дня!», «Доброго ранку!😍❤️», «Доброго ранку!Яка ж красива!А фігура просто бездоганна!», «Тобі корсет перетягнули – як ти дихаєш?», «Спасибі за побажання❤️, це взаємно 💋. Гарного настрою , дуже красива😻».

Раніше зірка постала перед шанувальникам в незвичайному мереживній сукні довжиною в підлогу, під яким помітно ще одне плаття пастельного відтінку без бретелей.

При цьому зірка доповнила свій наряд туфлями на високих підборах і масивними прикрасами, серед яких варто відзначити сережки з безліччю каменів. Волосся зірки ж покладені в м'які і акуратні хвилі, а на обличчі досить помітний макіяж.

Цікаво - чи шанувальники здивувалися "новим" губам Кароліни, які стали помітно більше. Також шанувальники написали кілька здивованих коментарів, подумавши, що зірка зібралася нарешті заміж. Спусля час співачка видалила новий пост зі своєї сторінки.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото