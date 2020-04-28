Український співак Сергій Бабкін розповів, про що мріяв з дитинства

Артист опублікував в Instagram нові фото, представивши свій міні-вініл, передає Politeka.net.

На знімку співак з'явився у білій футболці з зображенням мухоморів, в руках він тримав "пластинку".

В пості Бабкін розповів, що з дитинства мріяв стати артистом, настільки, що змайстрував своїми руками таку аплікацію у вигляді платівки.

"Це був Мій Міні-Вініл 🤪 Здер з двох сторін перший шар картону з якогось вінілу (вже звичайно не пам'ятаю з якого саме), вирізав дві свої голови зі шкільних фоток 🤣 і зробив дизайн обкладинки мого першого неіснуючого альбому🤟🏻", - написав співак.

Артист продовжив, що поставив своє "творіння" у себе в кімнаті на полицю і радів першому альбому.

"Раніше були модні такі шрифти. Вони продавалися на кожному кроці. Весь алфавіт (по кілька літер кожного ) і всілякі знаки пунктуації та вигуки. Вони були нанесені на клейончастому квадраті", - ділиться спогадами Сергій.

Музикант розповів, що дивився на платівку і мріяв втілити це в реальність.

"Кожен день я дивився на свій Альбом-Мрію, запрошуючи його в свою реальність✨ Минуло багато років...", - поділився співак.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів:

"Так, може, варто створити саме такий альбом з такими піснями? Буде напевно круто", "Клас😍, "запрошуючи мрію в реальність", щось в цьому є!", "Клас !!!!))) Нарешті, ми це побачили !) Сергію, Дякую, що поділилися !) Це ж справжній Шедевр!!!!))) Посмішка до вух, захват... розглядаю деталі, залипла;))) 😂 🤘🏻🤘🏻🔥", "супер!!! надихаюча історія!!!!", "Головне мріяти і вірити в мрії,тоді вони обов'язково збудуться!)))🔥".

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

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