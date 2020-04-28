Російська актриса Дарина Мельникова, яка знімалася в серіалі «Татусеві дочки», змінилася в зовнішності

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі «Дні.ру».

Так, зірка вирішила показати «карантинний» селфи, на якому вона позує без макіяжу і з розпатланим волоссям. На ній красується розтягнута сіра футболка, а поряд з нею стоїть чоловік – актор Артур Смольянінов.

Уточнюється, що без укладання Дарина Мельникова виглядає як хлопець. Зірка вже давно відмовилася від довгого волосся і воліє або голитися наголо, або підтримує акуратну коротку стрижку.

Сама зірка зізнається, що все життя цуралася жіночності. Незважаючи на це, актриса зрідка обтрушує себе і намагається бути ніжною. Як її мати.

Популярна російська актриса і зірка телесеріалу «Татусеві дочки» Дарина Мельникова розповіла, що спить відразу з трьома.

«Стандартне ранку після свята. З днем народження, мужик! Ось вже не думала, що зможу офіційно любити відразу трьох чоловіків і спати з ними в одному ліжку», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно оголеного маленької дитини, яка невпевнено робить кроки за цветастому килиму в дитячій кімнаті. Голову малюка вінчає святковий ковпак.

Нагадаємо, зірка «Татусевих дочок» без білизни показала фігуру в прозорому вбранні.

Як повідомляла Politeka, зірка «Татусевих дочок» з поголеною головою роздяглася на яхті.

Також Politeka повідомляла, що зірка «Татусевих дочок» похвалилася фігурою в купальнику.