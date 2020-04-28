Російська актриса Дарина Мельникова, яка знімалася в серіалі «Татусеві дочки», змінилася в зовнішності
Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі «Дні.ру».
Так, зірка вирішила показати «карантинний» селфи, на якому вона позує без макіяжу і з розпатланим волоссям. На ній красується розтягнута сіра футболка, а поряд з нею стоїть чоловік – актор Артур Смольянінов.
Уточнюється, що без укладання Дарина Мельникова виглядає як хлопець. Зірка вже давно відмовилася від довгого волосся і воліє або голитися наголо, або підтримує акуратну коротку стрижку.
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Сама зірка зізнається, що все життя цуралася жіночності. Незважаючи на це, актриса зрідка обтрушує себе і намагається бути ніжною. Як її мати.
Популярна російська актриса і зірка телесеріалу «Татусеві дочки» Дарина Мельникова розповіла, що спить відразу з трьома.
«Стандартне ранку після свята. З днем народження, мужик! Ось вже не думала, що зможу офіційно любити відразу трьох чоловіків і спати з ними в одному ліжку», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно оголеного маленької дитини, яка невпевнено робить кроки за цветастому килиму в дитячій кімнаті. Голову малюка вінчає святковий ковпак.
Нагадаємо, зірка «Татусевих дочок» без білизни показала фігуру в прозорому вбранні.
Як повідомляла Politeka, зірка «Татусевих дочок» з поголеною головою роздяглася на яхті.
Також Politeka повідомляла, що зірка «Татусевих дочок» похвалилася фігурою в купальнику.