Кончіта Вурст, Вєрка Сердючка, Монро і багато інших зірок створили собі епатажні сценічні образи, в яких іноді важко розгледіти реальну людину.

Politeka.net показує, як в реальному житті виглядають люди, яким принесли славу травесті образи.

42-річна травесті-діва Монро встигла постати перед українцями і як телеведуча, і як актриса, і співачка, і блогер.



Монро зізнається, що незважаючи на те, що називає себе в жіночому роді, вона «не є типовим трансгендером», а вважає себе скоріше гендерквір персоною.

На своїй сторінці в Instagram Монро активно ділиться зі своїми підписниками кадрами з життя, порадами по харчуванню та уроками макіяжу.

Шанувальники «Євробачення» навряд чи забудуть виступ Кончіти Вурст, який в 2014 році приніс Австрії перше місце. На "бородату жінку" разом з популярністю і визнанням таланту одночасно звалилася хвиля негативу і критики.



Зараз Томас Нойвірт (справжнє ім'я співака) потихеньку відходить від образу епатажної Кончіти. Артист часто ділиться з шанувальниками домашніми фото і відео, де постає в звичайному одязі, без косметики і довгих локонів.

46-річний Андрій Данилко, який прославився на весь світ, виступивши на "Євробаченні" в образі колоритної Вєрки Сердючки, в житті дуже скромна, самотня і навіть депресивна людина.

Під час нацвідбору на Євробачення 2020 від України Андрій Данилко налякав шанувальників опухлим виглядом, що породило чутки про серйозні проблеми артиста з алкоголем.

На сцену артист не виходить без яскравих костюмів та сонцезахисних окулярів, а в реальному житті віддає перевагу простим синім джинсам, светрам і бейсболкам.

Сценічна мама Вєрки Сердючки актриса Інна Білоконь насправді дуже миловидна жінка і на своїй сторінці в Instagram часто ділиться кадрами з реального життя.

Нагадаємо, Андрій Данилко після нервового зриву втомився мовчати і зважився на одкровення про Сердючку.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Кончіта Вурст роздяглася і приміряла маску з латексу: "Гарячий чоловік".

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