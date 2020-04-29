Знаменитості по-різному ставляться до своїх родимок: хтось безжально від них позбувається, а деякі, навпаки, роблять їх своєю візитною карткою

Рoliteka.net пропонує ближче поглянути на родимі плями зірок і оцінити, кому вони справді до лиця.

Діту фон Тіз вже неможливо уявити без родимки під лівим оком. Королева бурлеску точно знає, що в її у випадку родимка — це родзинка.

Коли Сінді Кроуфорд тільки починала модельну кар'єру, продюсери настійно рекомендували їй видалити родимку над губою, на перших професійних фото її "замазували". Але Сінді не соромилася і зробила родимку своєю візитною карткою.

Анджеліна Джолі — одна з найкрасивіших жінок світу, і невелика родимка на лобі виглядає гармонійно і тільки доповнює ефектний образ Енджі.

Сара Джессіка Паркер наслухалася багато критики через зовнішність. Зірка «Сексу в великому місті» не витримала і видалила родимку на підборідді, яка назавжди запам'яталася шанувальникам Керрі Бредшоу.

Віра Брежнєва ніколи не соромилася показувати свою природню красу без макіяжу і помітна родимка під губою її анітрохи не бентежить.

Ані Лорак дуже трепетно ставиться до своїх родимок і страшно обурюється, коли редактори глянцевих журналів зафарбовують їх в фотошопі.

Американська актриса і модель Єва Мендес, яка підкорила голлівудського красеня Райана Гослінга, задоволена своєю родимкою на лівій щоці і вибирає для фото ракурси, на яких її видно.

І, звичайно ж, знаменита родимка Мерилін Монро. Плямочка на правій щоці надавала легендарній блондинці ще більше спокусливості та шарму.

Нагадаємо, Брежнєва поплескала себе по грудях і показала, в чому ходить перед Меладзе.



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