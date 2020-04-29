Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала фанатів весняним знімком в новому образі 

Дружина знаменитого артиста давно перебуває на карантині з сім'єю, тому в її профілі все частіше миготять архівні кадри, цікаві зауваження і різні питання. Перебуваючи на самоізоляції, Анжеліка любить показувати стильні наряди зі зйомок і розповідати, як змінилися її будні тепер, коли вся сім'я постійно вдома, повідомляє Politeka.

Цього разу жінка не тільки показала чорно-білий образ під час прогулянки, блиснувши струнким тілом, але ще й пожаловаласть на карантин. Схоже, перебування будинку без активного способу життя і руху дається їй не так просто: 

«Мені здається, коли я вийду з самоізоляції я буду кидатися на людей з обіймами і поцілунками... Люди!!! Я вас люблю!!!! Чуєте?!!!!!!!❤️❤», - написала Анжеліка під постом.

Ось що написали шанувальники у відповідь:

Популярні новини зараз

Конфлікт України і Грузії досяг межі, термінова заява президента: "Шляхи розійдуться"

Важкі бої на Донбасі, сили ЗСУ несуть втрати: "Жоден бронежилет не врятує", кадри з місця атаки

Українських водіїв чекають нові штрафи: "Вже з першого травня..."

Собчак несподівано розповіла, чий Крим: "Звичайно, ця територія повинна..."
Показати ще

«Розкішна🌟», «Взаємно 😘», «І ми Вас любимо♥️♥️♥️♥️», «Я постараюся витримати паузу після закінчення самоізоляції . Боюся що також мислять багато людей . У перші пів години - годину можуть і придушити від радості .😂», «Яка гарна❤️ Королева❤️🖤❤️Як мило !!!!❤️ Ви красуня», «Оооо,як мило❤️ Ви королева краси !!!!❤️».

Раніше під сімейним фото з чоловіком зірка вирішила поцікавитися у шанувальників, який серіал їй дивитися. Схоже, пристрасть зірки до переглядами телесеріалів лише посилилася.

Дружина артиста зізналася, що стала сериаломаном, сидячи в чотирьох стінах на карантині. Дивно, що до цього вона не захоплювалася переглядом серіалів. Сама Анжеліка також зазначила, що раніше для неї завжди було загадкою, звідки у людей є час їх дивитися, проте тижня в ізоляції призвели до того, що вона подивилася вже кілька серіалів.

«Серіал «Відчайдушна Домогосподарка» чи «Санта Барбара’20»... а ваш варіант? 🥳 #RAfamily», - написала в цей раз Анжеліка.

Шанувальники, як і очікувалося, повз питання не пройшли:

«Просто щасливі разом❤️», «Моя версія-"Титанік 2020" 👍😃🔥😍», «Перевірка на міцність популярності в соц мережах😂❤️», «Санта Барбара, навіть Ді Капріо позаздрить», «Повернення в Едем)🔥», «Титанік. Карачун вам, товариші 🤣🤪», «Відчайдушні домогосподарки ❤️»,  «Титанік по-російськи»❤️».

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".

Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».

Також Politeka писала, що Анжеліка Ревва посвітила принадами у величезному декольте: "Я протестую!".