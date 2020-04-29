Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала фанатів весняним знімком в новому образі
«Мені здається, коли я вийду з самоізоляції я буду кидатися на людей з обіймами і поцілунками... Люди!!! Я вас люблю!!!! Чуєте?!!!!!!!❤️❤», - написала Анжеліка під постом.
Ось що написали шанувальники у відповідь:
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«Розкішна🌟», «Взаємно 😘», «І ми Вас любимо♥️♥️♥️♥️», «Я постараюся витримати паузу після закінчення самоізоляції . Боюся що також мислять багато людей . У перші пів години - годину можуть і придушити від радості .😂», «Яка гарна❤️ Королева❤️🖤❤️Як мило !!!!❤️ Ви красуня», «Оооо,як мило❤️ Ви королева краси !!!!❤️».
Дружина артиста зізналася, що стала сериаломаном, сидячи в чотирьох стінах на карантині. Дивно, що до цього вона не захоплювалася переглядом серіалів. Сама Анжеліка також зазначила, що раніше для неї завжди було загадкою, звідки у людей є час їх дивитися, проте тижня в ізоляції призвели до того, що вона подивилася вже кілька серіалів.
«Серіал «Відчайдушна Домогосподарка» чи «Санта Барбара’20»... а ваш варіант? 🥳 #RAfamily», - написала в цей раз Анжеліка.
Шанувальники, як і очікувалося, повз питання не пройшли:
«Просто щасливі разом❤️», «Моя версія-"Титанік 2020" 👍😃🔥😍», «Перевірка на міцність популярності в соц мережах😂❤️», «Санта Барбара, навіть Ді Капріо позаздрить», «Повернення в Едем)🔥», «Титанік. Карачун вам, товариші 🤣🤪», «Відчайдушні домогосподарки ❤️», «Титанік по-російськи»❤️».
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