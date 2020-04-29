Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала фанатів весняним знімком в новому образі

Цього разу жінка не тільки показала чорно-білий образ під час прогулянки, блиснувши струнким тілом, але ще й пожаловаласть на карантин. Схоже, перебування будинку без активного способу життя і руху дається їй не так просто:

«Мені здається, коли я вийду з самоізоляції я буду кидатися на людей з обіймами і поцілунками... Люди!!! Я вас люблю!!!! Чуєте?!!!!!!!❤️❤», - написала Анжеліка під постом.

Ось що написали шанувальники у відповідь:

«Розкішна🌟», «Взаємно 😘», «І ми Вас любимо♥️♥️♥️♥️», «Я постараюся витримати паузу після закінчення самоізоляції . Боюся що також мислять багато людей . У перші пів години - годину можуть і придушити від радості .😂», «Яка гарна❤️ Королева❤️🖤❤️Як мило !!!!❤️ Ви красуня», «Оооо,як мило❤️ Ви королева краси !!!!❤️».