Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк влаштує дівчатам індивідуальні побачення, яких чекали всі

В новому ефірі шоу Макс влаштує довгоочікувані індивідуальні свидения з Вікою і Дашею.Вже першого травня шанувальники побачать, як Макс проведе незвичайне побачення з Дашею, яка на минулій церемонії троянд була на волосині від того, щоб покинути проект. Михайлюк ж, як виявилося, запросив учасницю в Єгипет на індивідуальне побачення, чим неабияк зацікавив дівчину.

Як відомо, минулого разу вона думала, що проект для неї закінчено, вже тоді вона сідала в машину, щоб поїхати, але там її чекав сюрприз – плюшевий ведмедик і квиток до Єгипту. В таємниці від всіх учасниць Макс і Даша проведуть цілий день на курорті на побаченні (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

А ось друге індивідуальне побачення на цьому тижні дістанеться Віке.Макс запросить учасницю в казино, щоб дізнатися, наскільки вона азартна.

«Моя мета – програти всі наші гроші. Мені хотілося подивитися, як Віка на це відреагує. Казино – це те місце, де ти дійсно можеш оцінити ставлення людини до перемоги і, найголовніше, до поразки», – поділиться ідеєю побачення Макс.

Зазначимо, нещодавно одна з найпопулярніших учасниць проекту Холостяк розповіла про те, які пластичні операції вона робила, чому зважилася на зміни зовнішності. Як з'ясувалося, не витримавши «не ідеального зовнішнього вигляду» зірка зробила ринопластику носа і таким чином здійснила свою мрію.

Сама Дана каже, що не приховує фактів: вона правда зробила ринопластику:

«Навіть скажу більше: я певною мірою пишаюся цим. Чому? Тому що це з дитинства була моя мрія і мета. І я самостійно, без чиєї-небудь фінансової допомоги здійснила цю мрію», – пояснила Дана.

Після вона зазначила, що рішення було викликане саме за її естетичного почуття, вона вважає себе любителем «очима» і як власниця модельного агентства звикла вишукувати недоліки:

«За 10-15 секунд я бачу кожен елемент асиметрії на обличчі людини. І ось я постійно бачила свій асиметричний ніс, – розповіла учасниця. – Зустрічала коментарі, що я і вилиці собі зробила, і вуста, і вуха! За період після участі в зйомках «Кохання на виживання». Спасибі за такі випадкові компліменти. Я рада, що за 4 роки мені вдалося настільки зовні виглядати краще, що здається, ніби ніж пластичного хірурга побував скрізь».

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